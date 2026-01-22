Black Eagles примут участие в авиашоу в Саудовской Аравии

Photo : YONHAP News

Пилотажная группа южнокорейских военно-воздушных сил Black Eagles примет участие в авиашоу в рамках выставки вооружений World Defense Show 2026. Она будет проходить в Саудовской Аравии с 8 по 12 февраля. После вылета с авиабазы в Вончжу провинции Канвондо самолёты совершат промежуточную посадку для дозаправки топливом на японской авиабазе Наха на острове Окинава. В ноябре прошлого года планы Black Eagles принять участие в авиашоу в Объединённых Арабских Эмиратах сорвались из-за того, что Япония отказала пилотажной группе в дозаправке на Окинаве. Поводом стало то, что ранее самолёты совершали тренировочные полёты вблизи островов Токто, на которые Япония предъявляет территориальные претензии. На этот раз переговоры с Токио по поводу дозаправки самолётов прошли гладко. Для предстоящего авиашоу планируется задействовать девять самолётов Т-50, четыре транспортных самолёта С-130 и около 120 человек личного состава.