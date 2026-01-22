Индекс KOSPI превысил 5.000 пунктов и немного снизился

Photo : YONHAP News

Сразу после открытия торгов на Корейской бирже 22 января основной биржевой индекс KOSPI в 9:01 утра преодолел исторический рубеж в 5.000 пунктов. Он составил 5.002,14 пункта, увеличившись на 92,21 пункта или 1,88% по сравнению с закрытием предыдущей торговой сессии. Вскоре он составил 5.002,88 пункта, а в ходе торгов достигал максимальной отметки 5.019,54 пункта. Торги закрылись на отметке 4.952,53 пункта, что на 42,60 пункта или на 0,87% выше закрытия предыдущей сессии. Пятитысячный показатель достигнут впервые с момента начала торгов на южнокорейском фондовом рынке 70 лет назад. 21 января президент США Дональд Трамп отменил пошлины на акции восьми европейских стран, что привело к резкому росту показателей Нью-Йоркской фондовой биржи. В результате фондовый рынок РК также испытал рост. Индекс биржи высокотехнологичных компаний KOSDAQ закрылся на отметке 970,35 пункта, поднявшись на 19,06 пункта или 2,00% по сравнению с предыдущим днём. Промежуточный курс национальной валюты на 15:30 составил 1.469,9 воны за доллар. Таким образом, доллар подешевел на 1,4 воны.