РК примет участие в совещании по критически важным минералам

Photo : YONHAP News

Министр иностранных дел РК Чо Хён примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств, посвящённой критически важным минералам. Она пройдёт в феврале. Об этом сообщил представитель МИД РК. Встречу проведёт госсекретарь США Марко Рубио. РК, будучи председателем Партнёрства по безопасности минеральных ресурсов (MSP), активно участвует в международных дискуссиях по критически важным минералам,- отметил представитель МИД. «Мы активно взаимодействуем с США и другими странами в целях стабилизации и диверсификации цепочек поставок критически важных минералов»,- добавил он. MSP было запущено США в 2022 году для укрепления глобальных поставок и содействия инвестициям в критически важные минералы, такие как литий, кобальт и никель. В партнёрстве участвуют 16 стран, в том числе, РК, США, Япония, Австралия, Великобритания и Евросоюз. Партнёрство рассматривается как инициатива, направленная на снижение риска сырьевой зависимости от Китая.