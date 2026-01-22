73 южнокорейца-преступника доставлены на родину

Photo : YONHAP News

Группа из 73 южнокорейцев, задержанных в Камбодже по подозрению в участии в онлайн-мошенничестве, принудительно возвращена на родину для участия в расследовании. Чартерный рейс Korean Air прибыл в аэропорт Инчхон утром 23 января. Все задержанные были немедленно взяты под стражу после посадки на самолёт. Они будут доставлены в местные полицейские участки по всей стране для дальнейшего расследования. Подозреваемые задержаны в Камбодже совместной следственной группой и обвиняются в мошенничестве на общую сумму 33 миллиона долларов, совершенном в отношении 869 южнокорейских граждан. 70 человек обвиняются в участии в мошеннических действиях в интернете, в том числе, на почве романтических отношений, а трое - в ограблении с захватом заложников и азартных играх. В их задержании участвовали полицейское управление, министерство юстиции, национальная служба разведки и министерство иностранных дел РК.