Чон Дон Ён: РК готова к возобновлению межкорейских обменов

Photo : YONHAP News

Разрабатывая взаимовыгодные, многосторонние и инновационные проекты сотрудничества, правительство РК найдёт путь к возобновлению межкорейских обменов. Об этом заявил министр по делам воссоединения Чон Дон Ён, выступая 22 января на заседании совета по поддержке межкорейских обменов. Совет, возглавляемый министром по делам воссоединения, является консультативным органом государственного и частного секторов. «Наиболее верным путём к построению мира будет содействие обменам между Югом и Севером», — сказал Чон Дон Ён, добавив, что правительство готово положить конец вражде и вновь открыть все автомобильные и железные дороги между Югом и Севером. На заседании обсуждались восемь программ, связанных с Северной Кореей, которые финансируются из Фонда межкорейского сотрудничества. В их числе публикация совместного словаря корейского языка и совместное обследование Манвольдэ - исторического дворца династии Корё (918–1392) в северокорейском городе Кэсоне.