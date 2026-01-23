Вступил в действие закон о безопасном использовании ИИ

Photo : YONHAP News

22 января в РК вступил в силу Основной закон о развитии искусственного интеллекта (ИИ). Закон регулирует безопасное использование моделей ИИ. РК стала первой страной в мире, создавшей нормативную базу против дезинформации и других опасных последствий, связанных с ИИ. По сообщению министерства науки и информационно-коммуникационных технологий, закон направлен на то, чтобы обязать компании и разработчиков ИИ брать на себя ответственность за противодействие контенту типа «дипфейк» и дезинформации, которые могут генерироваться моделями ИИ. Он вводит концепцию «ИИ высокого риска», относящуюся к моделям ИИ, используемым для генерации контента, который может существенно повлиять на повседневную жизнь пользователей или их безопасность. Организации, использующие высокорискованные модели ИИ, обязаны информировать пользователей о том, что их услуги основаны на ИИ, и нести ответственность за обеспечение безопасности. Нарушения закона могут повлечь за собой штрафы в размере до 30 млн вон (20 тыс. долларов).