Спорт

Бобслеист Вон Юн Чжон - кандидат в Комиссию спортсменов МОК

Write: 2026-01-23 11:48:05Update: 2026-01-23 14:03:44

Photo : YONHAP News

Медалист зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане в 2018 году, бобслеист Вон Юн Чжон претендует на место в Комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК). «Я полностью уверен в себе»,- сказал 41-летний Вон Юн Чжон в ходе состоявшейся 22 января в Сеуле церемонии презентации южнокорейской олимпийской делегации. Вон Юн Чжон – один из 11 кандидатов, претендующих на места в Комиссии спортсменов. Выборы пройдут во время зимних Олимпийских игр в Милане и Кортина-д’Ампеццо с 6 по 22 февраля. Два кандидата, получившие наибольшее количество голосов в двух разных видах спорта, заменят бывшую финскую хоккеистку Эмму Терхо и норвежскую лыжницу Астрид Уренхольдт Якобсен. Результаты выборов будут объявлены 19 февраля. Ранее в состав Комиссии спортсменов МОК входили двое южнокорейцев - тхэквондоист Мун Дэ Сон и теннисист Рю Сын Мин, который в настоящее время является президентом Корейского олимпийского комитета.
