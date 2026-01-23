Авиакомпании группы Hanjin запретили использовать пауэрбанки

Photo : YONHAP News

Пять авиакомпаний, входящих в состав группы Hanjin - Korean Air Lines, Asiana Airlines, Jin Air, Air Busan и Air Seoul – запрещают использование портативных зарядных устройств на борту самолётов, начиная со следующей недели. Таким образом, пассажирам будет запрещено заряжать смартфоны и другие электронные устройства с помощью портативных зарядных устройств (пауэрбанков) во время полётов. Такие устройства по-прежнему разрешено брать в самолёт, но они должны храниться в отдельном чехле в пределах досягаемости и не размещаться на верхних полках. В октябре прошлого года Eastar Jet стала первой авиакомпанией в стране, запретившей использование портативных зарядных устройств на борту самолёта. Компания Jeju Air последовала её примеру ранее на этой неделе. Обеспокоенность по поводу использования портативных зарядных устройств возросла после крупного пожара на борту самолёта Air Busan в аэропорту Кимхэ в январе 2025 года.