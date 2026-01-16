Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Политика

Ким Мин Сок: Coupang не подвергается дискриминации

Write: 2026-01-23 14:28:07Update: 2026-01-23 14:59:21

Ким Мин Сок: Coupang не подвергается дискриминации

Правительство РК не подвергает дискриминации зарегистрированного на бирже США гиганта электронной коммерции Coupang. Об этом заявил премьер-министр РК Ким Мин Сок в ходе состоявшейся 22 января в Вашингтоне встречи с американскими законодателями. Таким образом он прокомментировал планы двух американских компаний - Greenoaks Capital Partners и Altimeter Capital Management - подать арбитражный иск в отношении действий Сеула, расследующего утечку данных 33 млн 700 тыс. клиентов Coupang. «Отношения между Южной Кореей и США настолько доверительны, что нет необходимости беспокоиться о дискриминационном отношении»,- подчеркнул Ким Мин Сок. Американские компании – инициаторы иска считают, что Сеул вводит санкции против Coupang из-за того, что платформа вытесняет с рынка южнокорейских и китайских конкурентов. Ким Мин Сок провёл параллель между инцидентом с Coupang и задержанием сотен южнокорейских рабочих в сентябре прошлого года в американском штате Джорджия. «РК не считает инцидент в Джорджии случаем дискриминации, вызванным тем, что это были южнокорейские рабочие. Точно так же расследование в отношении Coupang начато не потому, что это американская компания»,- отметил он.
