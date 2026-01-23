Нестабильность валютного рынка - риск для финансовой системы

Photo : YONHAP News

Повышенная волатильность на валютном рынке представляет собой самый большой риск для финансовой системы. Так считают 26,7% из 75 финансовых экспертов в РК за рубежом, опрошенных в конце прошлого года Банком Кореи. Около 16% из них заявили, что высокий уровень задолженности домохозяйств представляет собой второй по величине риск для финансовой системы. Курс национальной валюты долгое время оставался ниже многолетнего минимума в 1.450 вон за доллар на фоне оттока капитала, вызванного увеличением зарубежных инвестиций в акции и геополитическими рисками, исходящими из Ближнего Востока и Европы. Респонденты назвали неопределённость экономической политики крупнейших экономик среди внешних факторов, которые могут нанести ущерб финансовой системе. Около 12% опрошенных заявили о высокой вероятности краткосрочного шока, который возникнет в этом году и подорвёт финансовую систему.