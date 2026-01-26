Умер бывший премьер-министр РК Ли Хэ Чхан

Photo : YONHAP News

Бывший премьер-министр РК Ли Хэ Чхан, занимавший в последнее время должность заместителя председателя консультативного совета по демократическому и мирному воссоединению Кореи при президенте страны, скончался 25 января во время деловой поездки во Вьетнам. Ему было 73 года. Как сообщил представитель совета, смерть наступила в центральной больнице Хошимина в результате остановки сердца. 22 января, перед отъездом во Вьетнам, Ли Хэ Чхан жаловался на плохое самочувствие, а по прибытии туда его состояние ещё больше ухудшилось. Он принял решение вернуться на родину, но в аэропорту Хошимина он потерял сознание и был доставлен в отделение неотложной помощи. В машине скорой помощи произошла первая остановка сердца, но медикам удалось стабилизировать его состояние. В больнице произошла вторая остановка сердца, и предпринятые реанимационные действия оказались безуспешными. Ли Хэ Чхан был депутатом Национального собрания семи созывов, занимал пост премьер-министра в администрации Ро Му Хёна с 2004 по 2006 год.