Президент РК выразил соболезнования в связи со смертью Ли Хэ Чхана

25 января президент РК Ли Чжэ Мён выразил глубокие соболезнования в связи со смертью бывшего премьер-министра Ли Хэ Чхана, скончавшегося во время визита во Вьетнам. «Сегодня РК потеряла великого наставника в истории демократии»,- написал Ли Чжэ Мён в своём аккаунте в социальной сети Facebook. «От имени всего народа страны я выражаю глубочайшие соболезнования скорбящей семье»,- добавил глава государства. Выразив признательность покойному премьер-министру за его преданность делу защиты демократических ценностей, президент отметил, что Ли Хэ Чхан продемонстрировал исключительное лидерство, умело сочетая стабильность и реформы, не поступаясь своими принципами и убеждениями. «Подобно тому, как река извивается, но в конечном итоге течёт к морю, путь к демократии, мирному воссоединению и сбалансированному развитию, к которому он стремился, будет продолжен»,- написал Ли Чжэ Мён. «Мы будем долго помнить драгоценное политическое наследие, которое он оставил после себя».