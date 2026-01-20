Ли Чжэ Мён: Самодостаточная оборона – противовес стратегии США

Photo : YONHAP News

Достижение «самодостаточной национальной обороны» является самым основным принципом военной политики страны. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён, комментируя новую оборонную стратегию США, которая предусматривает первостепенную роль РК в её обороне. В национальной оборонной стратегии Пентагона, опубликованной на прошлой неделе, говорится, что РК способна взять на себя «основную» ответственность за сдерживание Северной Кореи при «критически важной, но более ограниченной» поддержке США. «В условиях нестабильной международной ситуации в области безопасности достижение самодостаточной обороны является самым основным принципом», — написал Ли Чжэ Мён в своём аккаунте в социальной сети Х. Невозможно представить, чтобы РК не смогла защитить себя в то время, когда её расходы на оборону в 1,4 раза превышают ВВП Северной Кореи, и она обладает пятой по величине военной мощью в мире. «Надёжная самодостаточная оборона и мир на Корейском полуострове обеспечат устойчивый экономический рост»,- подчеркнул Ли Чжэ Мён.