Индекс KOSDAQ превысил 1.000 пунктов, KOSPI понизился

Photo : YONHAP News

Индекс биржи высокотехнологичных компаний KOSDAQ вырос более чем на 7%. 26 января он открылся на отметке 1.003,90 пункта, поднявшись на 9,97 пункта или 1,00% по сравнению с закрытием предыдущей сессии, продолжив рост. На момент закрытия он составил 1.064,41 пункта, поднявшись на 70,48 пункта или 7,09% по сравнению с предыдущим днём. Это самый высокий уровень KOSDAQ с момента его введения в 2004 году. Главный биржевой индекс KOSPI открылся на отметке 4997,54 пункта, что на 7,47 пункта или 0,15% выше уровня закрытия предыдущей сессии, и вскоре поднялся до рекордного максимума в 5.023,76 пункта, но быстро растерял достигнутый рост и упал до 4.940 пунктов. На момент закрытия биржи он составил 4.949,59 пункта, снизившись на 40,48 пункта или 0,81% по сравнению с предыдущим днём. Национальная валюта вернула утраченные позиции. Её промежуточный курс на 15:30 составил 1.440,6 воны за доллар. Таким образом, доллар подешевел на 25,2 воны.