США повысят взаимные тарифы в отношении РК до 25%

Photo : KBS News

США повышают взаимные тарифы на продукцию южнокорейского производства, включая автомобили, пиломатериалы и лекарственные средства, с 15% до 25%. Об этом сообщил 26 января в своих аккаунтах в социальных сетях президент США Дональд Трамп, особо подчеркнув, что торговые соглашения имеют для Вашингтона «крайне важное значение». В соответствии с договорённостями, США оперативно снижали тарифы и ожидали аналогичных действий со стороны партнёров. Однако Национальное собрание РК не соблюдает условия соглашения, достигнутого с США,- подчеркнул глава Белого дома. Он напомнил, что в июле прошлого года достиг «прекрасного соглашения» с президентом Ли Чжэ Мёном, а позднее в ходе визита в РК подтвердил его условия. Почему же Национальное собрание до сих пор не ратифицировало это соглашение?- спрашивает Трамп. В этой ситуации у США нет другого выхода, кроме как повысить тарифы по всем позициям взаимных пошлин. Конкретные сроки введения повышенных тарифов в отношении РК не уточняются. Кроме того, остаётся неясным, будут ли пошлины действительно повышены. Возможно, заявление президента США – всего лишь способ давления на Национальное собрание РК.