Премьер-министр Японии назвала КНДР «ядерной державой»

Photo : KBS News

Несмотря на то, что Токио официально не признаёт Северную Корею ядерным государством, премьер-министр Японии Такаити Санаэ использовала в отношении этой страны формулировку «ядерная держава». Выступая вечером 26 января в эфире телеканала TV Asahi в программе с участием лидеров основных политических партий, глава японского правительства отметила, что отношения между Россией и Китаем, а также связи между Северной Кореей и Россией стали крайне тесными. Она добавила, что «все эти страны являются ядерными державами». Такаити подчеркнула, что «в условиях этой реальности Японии необходимо выстраивать стратегию обороны и защищать свою территорию» с помощью более жёсткой внешней политики. Правительство Японии, наряду с РК и США, официально не признаёт Северную Корею ядерным государством и последовательно настаивает на её полной денуклеаризации. В то же время президент США Дональд Трамп ранее неоднократно говорил, что Северная Корея – это «фактически ядерная держава».