Элбридж Колби: РК – «образцовый союзник»

Photo : YONHAP News

Заместитель военного министра США по политическим вопросам Элбридж Колби, которого считают одним из ключевых советников главы Белого дома по вопросам безопасности, завершил визит в РК. Он встретился с министром иностранных дел Чо Хёном, начальником управления национальной безопасности администрации президента Ви Сон Раком и министром обороны Ан Гю Бэком. Обсуждались ключевые вопросы южнокорейско-американского альянса, включая приобретение Сеулом атомных подводных лодок и передачу Сеулу оперативного управления своими войсками в военное время. Колби проинформировал собеседников о новой стратегии национальной обороны США, которая предусматривает ведущую роль Сеула в обеспечении безопасности на Корейском полуострове. Он отметил, что многие союзники США недостаточно инвестировали в собственную оборону, чрезмерно полагаясь на Вашингтон. В этой связи Колби назвал РК «образцовым союзником». Курс нынешнего правительства, предусматривающий увеличение оборонных расходов до 3,5% ВВП и принятие на себя ведущей роли в сдерживании угроз со стороны Пхеньяна полностью соответствует новой стратегии Вашингтона. Она ориентирована на справедливое распределение оборонного бремени между союзниками.