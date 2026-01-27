Участники зимних ОИ получат смартфоны Galaxy Z Flip7

Photo : YONHAP News

Компания Samsung Electronics, официальный партнёр Международного олимпийского комитета (МОК), подарит смартфоны Galaxy Z Flip7 Olympic Edition всем участникам зимних Олимпийских и Паралимпийских игр 2026 года в Милане и Кортина-д’Ампеццо. Мобильные устройства специальной серии получат около 3.800 атлетов из более чем 90 стран мира. Олимпийская версия смартфона выполнена в фирменном дизайне соревнований и оснащена рядом специальных сервисов для поддержки спортсменов. Задняя панель устройства представлена в синем цвете, а рамка — в золотистом металлическом оттенке, что символизирует единство и олимпийские свершения. В качестве обоев установлен специально разработанный тематический экран зимних Игр-2026. Раздача смартфонов начнётся 30 января в шести Олимпийских деревнях. Samsung Electronics уже более 30 лет поддерживает олимпийцев, предоставляя им передовые мобильные технологии.