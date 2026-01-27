Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Экономика

Hanwha подписала MOU с пятью компаниями из Канады

Write: 2026-01-27 15:07:06Update: 2026-01-27 15:22:29

Hanwha подписала MOU с пятью компаниями из Канады

В рамках Корейско-канадского форума промышленного сотрудничества, прошедшего 26 января в Торонто, группа компаний Hanwha подписала меморандумы о взаимопонимании (MOU) с пятью канадскими компаниями. Они касаются стратегических инвестиций и партнёрства в сферах металлургии, искусственного интеллекта (ИИ) и космических технологий. В частности, компания Hanwha Ocean заключила меморандум с крупнейшим металлургическим предприятием Канады Algoma Steel по вопросам поддержки канадского проекта строительства подводных лодок. Hanwha Ocean и Hanwha Systems подписали трёхстороннее соглашение с канадским стартапом Cohere о технологическом сотрудничестве. Hanwha Systems заключила меморандум с оператором спутниковой связи Telesat о взаимодействии в области низкоорбитальной связи. Помимо этого, Hanwha Systems подписала отдельные соглашения: с космической компанией MDA Space о сотрудничестве в сфере спутниковой связи и космических технологий, а также с компанией PV Labs о разработке оптико-волоконных и инфракрасных сенсоров.
