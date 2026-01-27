Индексы Корейской биржи снова растут

Photo : YONHAP News

Несмотря на заявление президента США Дональда Трампа о возвращении взаимных тарифов к уровню, существовавшему до заключения торгового соглашения, главный индекс Корейской биржи KOSPI вырос почти на 3%, вновь преодолев отметку в 5.000 пунктов. На момент открытия биржи он составил 4.932,89 пункта, снизившись на 16,70 пункта или 0,34%, и ненадолго упал до 4.890,72 пункта, но быстро восстановился и продолжил рост. Индекс KOSPI закрылся на отметке 5.084,85 пункта, поднявшись на 135,26 пункта или 2,73% по сравнению с предыдущим днём. Помимо исторического максимума, он также побил свой внутридневной рекорд, установленный накануне. Индекс биржи высокотехнологичных компаний KOSDAQ, который накануне впервые за четыре года превысил 1.000 пунктов и установил новый максимум с момента введения данного индекса в 2004 году, открылся на отметке 1.054,19 пункта, снизившись на 10,22 пункта или 0,96%. Он быстро восстановился, закрывшись на отметке 1.082,59 пункта. Это на 18,18 пункта или 1,71% выше по сравнению с предыдущим днём.