Трамп: США уладят тарифные вопросы с РК

Photo : YONHAP News

Американская администрация уладит тарифные вопросы с РК. Об этом заявил 27 января на пресс-конференции в Белом доме президент США Дональд Трамп, отвечая на вопрос о том, действительно ли он повысит пошлины на южнокорейские товары. Его заявление вселило надежду на успех переговоров между Сеулом и Вашингтоном по урегулированию возобновившейся торговой напряжённости. Ранее на этой неделе Трамп неожиданно объявил о плане повышения взаимных пошлин на все южнокорейские товары, включая автомобили, пиломатериалы и фармацевтическую продукцию, с 15 до 25 процентов, выразив недовольство задержкой утверждения двустороннего торгового соглашения Национальным собранием РК. В соответствии с соглашением, заключённым в конце июля и окончательно утверждённым несколько месяцев спустя, Сеул обязался инвестировать 350 миллиардов долларов в американскую экономику в обмен на снижение Вашингтоном взаимных пошлин с 25 до 15 процентов.