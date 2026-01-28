СК сообщила об испытаниях крупнокалиберной РСЗО

Photo : KCNA / Yonhap News

Северная Корея провела испытательный запуск модернизированной крупнокалиберной реактивной системы залпового огня (РСЗО) для оценки её эффективности. Об этом сообщило 28 января агентство ЦТАК. Испытательные пуски четырёх ракет, использующих новые технологии, прошли под руководством северокорейского лидера Ким Чон Ына. Ракеты успешно поразили цель в водах в 358,5 км от точки запуска,- говорится в сообщении. Ким Чон Ын назвал прошедшие испытания «очень важными для повышения эффективности стратегического сдерживания». «Создание наиболее надёжного наступательного потенциала и укрепление основанной на нем стратегии сдерживания - неизменная линия политики национальной обороны нашей партии»,- подчеркнул северокорейский лидер. 27 января около 15:50 южнокорейские военные зафиксировали пуски баллистических ракет малой дальности из района севернее Пхеньяна в направлении Восточного моря. Ракеты пролетели порядка 350 км и упали в море за пределами исключительной экономической зоны Японии.