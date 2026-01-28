Глава минсельхоза РК посетит ОАЭ и Сингапур

Photo : YONHAP News

Министр продовольствия, сельского и лесного хозяйства РК Сон Ми Рён отправилась 27 января в зарубежную поездку, в ходе которой посетит Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Сингапур. Визит организован в рамках реализации «Глобальной экспортной стратегии K-Food», объявленной правительством в декабре прошлого года. Стратегия направлена на поиск путей сотрудничества в области продовольственной безопасности, а также расширение экспорта южнокорейских продуктов питания в страны Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии. В ОАЭ южнокорейский министр встретится с министром климата и окружающей среды Амной бинт Абдуллой Аль Дахаком для обсуждения сотрудничества в сферах продовольственной безопасности и сельскохозяйственных технологий. В Сингапуре запланирована встреча с министром устойчивого развития и окружающей среды Грейс Фу Хай Йен и генеральным директором агентства по продовольствию Дамианом Чаном. Будут обсуждаться вопросы активизации экспорта в Сингапур говядины и свинины из РК.