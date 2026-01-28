Соглашение с РК не вступит в силу до ратификации

Photo : KBS News

Тарифное соглашение с Сеулом не вступит в силу до тех пор, пока оно не будет ратифицировано Национальны собранием РК. Об этом заявил 28 января в интервью CNBC министр финансов США Скотт Бессент. Заявление прозвучало спустя несколько дней после того, как глава Белого дома Дональд Трамп пригрозил повысить взаимные пошлины в отношении РК. На вопрос о том, будут ли пошлины на южнокорейские товары повышены с 15% до 25% до ратификации документа Национальным собранием, Бессент ответил: «Я думаю, это поможет продвинуть дело вперёд». В соответствии с соглашением, заключённым в конце июля прошлого года на южнокорейско-американском саммите и окончательно утверждённым в конце октября, Сеул обязался инвестировать 350 миллиардов долларов в американскую экономику в обмен на снижение Вашингтоном взаимных пошлин. В начале этой недели Трамп неожиданно объявил о плане повышения пошлин на южнокорейские товары из-за задержки ратификации соглашения. Вскоре он заявил, что его администрация «найдёт выход из ситуации».