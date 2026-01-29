Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Экономика

Write: 2026-01-29 11:12:35Update: 2026-01-29 15:01:31

Неопределённость денежно-кредитной политики США сохранится

Photo : YONHAP News

Неопределённость денежно-кредитной политики США, как ожидается, сохранится, хотя рынки в целом остаются стабильными после решения Федеральной резервной системы (ФРС) по процентной ставке. Об этом заявил 29 января заместитель управляющего Банком Кореи Ю Сан Дэ, комментируя решение ФРС сохранить базовую ставку в диапазоне 3,5-3,75%. Таким образом, сохранён разрыв в 1,25% между ключевыми ставками РК и США. Эксперты предупреждают, что разрыв в ставках может спровоцировать отток иностранного капитала из РК и ещё больше ослабить национальную валюту. «Поскольку сохраняются неопределённость в отношении тарифной политики США, опасения по поводу финансового состояния крупнейших экономик мира и геополитические риски, мы будем внимательно следить за развитием событий на рынке»,- отметил Ю Сан Дэ. Ожидается, что Банк Кореи сохранит  учётную ставку на нынешнем уровне ещё некоторое время.
