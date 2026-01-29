Перейти к меню Перейти к нужному тексту

РК и ОАЭ обсудили сотрудничество в сельском хозяйстве

Write: 2026-01-29 12:06:10Update: 2026-01-29 15:24:25

Photo : YONHAP News

Министр продовольствия, сельского и лесного хозяйства РК Сон Ми Рён и министр по вопросам изменения климата и окружающей среды Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) Амна бинт Абдулла Аль Дахак обсудили 28 января вопросы сотрудничества в области сельского хозяйства и продовольственной безопасности. Обсуждались, в частности, вопросы применения передовых южнокорейских технологий «умного» земледелия в ОАЭ и меры совместного реагирования на потенциальный кризис продовольственной безопасности, который может быть вызван изменением климата. Сон Ми Рён обратилась к ОАЭ с просьбой поддержать сертификацию халяльной продукции, производимой в РК в соответствии с исламскими правилами, чтобы помочь отечественным производителям расширить экспорт халяльной продукции на Ближнем Востоке. Поскольку потребители халяльной продукции составляют около 25% населения мира, РК будет развивать производство такой продукции как ключевой экспортный товар,- отметила Сон Ми Рён.
