Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Поиск новостей

Korean
Поиск новостей

Русский

About KBS Go to KBS
Go Top

Политика

Премьер-министру Канады передано письмо президента РК

Write: 2026-01-29 12:41:44Update: 2026-01-29 15:10:02

Премьер-министру Канады передано письмо президента РК

Photo : YONHAP News

Глава администрации президента РК Ким Хун Сик, находящийся в Канаде в качестве специального посланника южнокорейского лидера Ли Чжэ Мёна по стратегическому экономическому сотрудничеству, встретился с премьер-министром Канады Марком Карном. Он передал канадскому руководителю личное письмо Ли Чжэ Мёна. Кан Хун Сик сообщил в публикации в социальной сети Facebook, что встретился с Карни и другими высокопоставленными канадскими представителями, с которыми обсудил участие южнокорейских компаний в проекте строительства подводных лодок и пути расширения сотрудничества двух стран в сфере безопасности. Визит Кан Хун Сика проходит в тот момент, когда южнокорейский консорциум в составе компаний Hanwha Ocean и HD Hyundai Heavy Industries включён в число финалистов конкурса на участие в канадском проекте строительства подводных лодок. Его стоимость составляет 41,5 млрд долларов. Конкурентом южнокорейского консорциума является немецкая компания ThyssenKrupp Marine Systems. Кан Хун Сик проинформировал канадских представителей о передовых южнокорейских технологиях строительства подводных лодок.
Список

Рекомендуем

Close

В целях повышения качества услуг на нашем сайте используются cookie и другие инструменты. Продолжение использования этого сайта, представляется как соглашение с использованием этих инструментов и нашей политикой. Подробнее >