Премьер-министру Канады передано письмо президента РК

Photo : YONHAP News

Глава администрации президента РК Ким Хун Сик, находящийся в Канаде в качестве специального посланника южнокорейского лидера Ли Чжэ Мёна по стратегическому экономическому сотрудничеству, встретился с премьер-министром Канады Марком Карном. Он передал канадскому руководителю личное письмо Ли Чжэ Мёна. Кан Хун Сик сообщил в публикации в социальной сети Facebook, что встретился с Карни и другими высокопоставленными канадскими представителями, с которыми обсудил участие южнокорейских компаний в проекте строительства подводных лодок и пути расширения сотрудничества двух стран в сфере безопасности. Визит Кан Хун Сика проходит в тот момент, когда южнокорейский консорциум в составе компаний Hanwha Ocean и HD Hyundai Heavy Industries включён в число финалистов конкурса на участие в канадском проекте строительства подводных лодок. Его стоимость составляет 41,5 млрд долларов. Конкурентом южнокорейского консорциума является немецкая компания ThyssenKrupp Marine Systems. Кан Хун Сик проинформировал канадских представителей о передовых южнокорейских технологиях строительства подводных лодок.