В 2025 году промышленное производство в РК выросло на 0,5%

Как сообщили 30 января в национальном управлении данными, в 2025 году промышленное производство выросло в РК на 0,5% по сравнению с предыдущим годом. Рост оказался на 1% меньше, чем в 2024 году. Кроме того, прошлогодние темпы – самые медленные с 2020 года, когда производство сократилось из-за пандемии COVID-19. Объём производства в обрабатывающей промышленности вырос на 1,6%, благодаря высокому спросу на полупроводники из-за бума искусственного интеллекта. Розничные продажи, ключевой индикатор частных расходов, выросли на 0,5% по сравнению с предыдущим годом. Рост обусловлен увеличением продаж товаров длительного пользования, включая легковые автомобили. Одновременно продажи товаров полудлительного пользования, таких как одежда, снизились на 2,2%, а товаров кратковременного пользования, включая косметику - на 0,3%. Инвестиции в производственные мощности выросли на 1,7%. При этом инвестиции в строительство ослабли, поскольку количество строительных заказов сократилось на 16,2%.