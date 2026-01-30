Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Экономика

Ё Хан Гу обещает найти разумное решение на переговорах с США

Write: 2026-01-30 11:24:04Update: 2026-01-30 17:08:27

Photo : YONHAP News

Представитель РК на торговых переговорах Ё Хан Гу обещает приложить  все возможные усилия для поиска разумных решений торговых проблем с США. У Вашингтона сложилось впечатление, что южнокорейско-американские договорённости не выполняются должным образом из-за законодательного процесса в Национальном собрании»,- заявил Ё Хан Гу. журналистам в международном аэропорту Инчхон перед вылетом в Вашингтон. Президент США Дональд Трамп ранее на этой неделе объявил о повышении тарифов на товары из РК до 25%, сославшись на отсутствие прогресса в законодательном процессе по ратификации соглашения о тарифах, заключённого между двумя странами в октябре. «Я планирую разъяснить различные аспекты, включая ситуацию в Национальном собрании»,- отметил Ё Хан Гу. Он планирует встретиться с высокопоставленными представителями американского правительства, чтобы обсудить вопросы, связанные с тарифами, и более широкое торговое сотрудничество.
