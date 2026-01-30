РК и Moody's провели консультации по кредитному рейтингу

Photo : YONHAP News

29 января министр финансов и экономики РК Ку Юн Чхоль провёл ежегодные консультации с делегацией глобального рейтингового агентства Moody's Investors Service во главе с вице-президентом группы суверенных рисков Анушкой Шах. Ку Юн Чхоль отметил, что экономический рост страны восстановился во второй половине прошлого года благодаря оперативным мерам, принятым после прихода к власти нового правительства. Он напомнил, что экономика выросла в прошлом году на 1%. Министр подтвердил, что приоритетами правительства в этом году являются построение «сверхинновационной экономики» и ускорение экономической трансформации на основе искусственного интеллекта. По итогам консультаций Moody's объявит суверенный кредитный рейтинг РК в течение первого полугодия. С 2015 года Moody's сохраняет кредитный рейтинг РК на уровне «Aa2» со стабильным прогнозом.