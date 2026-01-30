США оставили РК в списке мониторинга валютной политики

Photo : YONHAP News

Министерство финансов США оставило РК в списке стран, финансовая политика которых заслуживает пристального внимания. Вашингтон считает, что Сеул отвечает двум из трёх критериев, в соответствии с которыми торговые партнёры США подвергаются дополнительному контролю. В частности, профицит РК в торговле с США превышает 15 млрд долларов и 3% валового внутреннего продукта (ВВП). РК не отвечает лишь одному из трёх критериев - вмешательство государства в деятельность валютного рынка в течение как минимум восьми месяцев в течение года с чистыми покупками более 2% годового ВВП. В рамках Закона США об упрощении процедур торговли и обеспечении соблюдения правил торговли от 2015 года, финансовая политика стран, подпадающих под все три критерия, подвергается интенсивному анализу, а под два критерия – регулярному мониторингу. РК находилась в списке мониторинга с 2016 по 2023 год, а в 2024 году возвращена в него. Помимо РК, под наблюдением США остаются Китай, Япония, Тайвань, Таиланд, Сингапур, Вьетнам, Германия, Ирландия и Швейцария. Интенсивному анализу не подвергается ни одна страна.