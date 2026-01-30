РК и Канада расширят производство автомобилей

Photo : YONHAP News

РК и Канада договорились о совместном расширении автомобильного производства. Министр промышленности Канады Мелани Жоли и министр промышленности и торговли РК Ким Чжон Гван подписали 29 января меморандум о взаимопонимании по вопросам будущей мобильности, в рамках которого был создан Комитет промышленного сотрудничества двух стран. Документ предусматривает расширение всеобъемлющего стратегического партнёрства между двумя странами, уделяя особое внимание экономическому процветанию и устойчивости цепочки поставок. Две страны будут сотрудничать в целях расширения присутствия южнокорейской автомобильной промышленности в Канаде и создания возможностей для внутреннего производства электромобилей. Соглашение будет способствовать росту канадского автомобильного сектора, созданию высокооплачиваемых рабочих мест и укреплению позиций Канады как мирового лидера в производстве автомобилей будущего.