Экспорт РК в январе возрос на 34%

По данным министерства промышленности и торговли, опубликованным 1 февраля, объём южнокорейского экспорта в январе составил 65 млрд 850 млн долларов. Это на 33,9% больше, чем в том же месяце прошлого года, а также максимальный январский показатель за всю экономическую историю страны. Рост экспорта продолжается восемь месяцев подряд. Поставки полупроводников составили 32,2% от общего объема экспорта в январе. Их экспорт увеличился по сравнению с прошлым годом более чем вдвое, преодолевая отметку в 200 миллиардов долларов второй месяц подряд. Экспорт автомобилей также вырос на 21,7%, составив 6 млрд 70 млн долларов. Поставки южнокорейских товаров в Китай возросли на 46,7%, а в США - на 29,5%. Южнокорейский импорт достиг в январе 57 млрд 110 млн долларов, увеличившись на 11,7% в годовом исчислении. Профицит торгового баланса составил в прошлом месяце 8 млрд 740 млн долларов.