Состоялся телефонный диалог лидеров РК и Вьетнама

Photo : YONHAP News

В пятницу президент РК Ли Чжэ Мён провёл телефонный разговор с генеральным секретарём ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом, поздравив его с переизбранием на должность. Как сообщила пресс-секретарь президента Кан Ю Чжон, президент РК выразил уверенность в том, что под руководством генерального секретаря То Лама статус Вьетнама на международной арене будет выведен на новый уровень, и пообещал, что РК, как всеобъемлющий стратегический партнёр, будет надёжным союзником на этом пути. В ответ То Лам отметил, что на основе активного обмена на высоком уровне и взаимного доверия, достигнутого в прошлом году, он надеется на дальнейшее развитие двусторонних отношений. Он также выразил надежду на визит президента РК Ли Чжэ Мёна и его супруги во Вьетнам в ближайшее возможное время. В ответ Ли Чжэ Мён поблагодарил лидера Вьетнама за приглашение и предложил То Ламу продолжить активно продвигать взаимовыгодное сотрудничество в стратегических сферах, таких как атомная энергетика, высокоскоростные железные дороги и развитие новых городов, которые будут способствовать дальнейшему росту Вьетнама. Генеральный секретарь То Лам выразил глубокие соболезнования от имени вьетнамского народа в связи со смертью бывшего премьер-министра РК Ли Хэ Чхана. Президент РК Ли Чжэ Мён выразил сердечную благодарность за особое сотрудничество и любезность, проявленные вьетнамской стороной.