Президент РК направит в Гондурас спецпосланников

Photo : YONHAP News

Президент РК Ли Чжэ Мён на этой неделе направляет в Республику Гондурас двух депутатов от правящей Демократической партии Тобуро в качестве своих специальных посланников. Как в воскресенье сообщила пресс-секретарь президента Кан Ю Чжон, визит южнокорейских парламентариев обусловлен началом работы нового правительства Гондураса во главе с президентом Насри Асфурой. Эту центральноамериканскую страну посетят депутаты Пу Сын Чхан и Ли Хун Ги со вторника по четверг. В рамках визита они встретятся с президентом страны Насри Асфурой и передадут письмо президента РК об укреплении связей между двумя странами. Они также воспользуются встречей, чтобы изложить внешнеполитическую линию правительства Ли Чжэ Мёна. Кроме того, запланированы встречи с высокопоставленными чиновниками, включая спикера Национального конгресса Республики Гондурас. Инаугурация Насри Асфуры прошла в прошлый вторник, что ознаменовало смену власти в стране, ранее возглавляемой президентом левых взглядов Сальвадором Насраллой.