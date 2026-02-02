Продажи гибридного кроссовера Sorento превысили 300 тысяч

Photo : YONHAP News

Компания Kia, второй по величине южнокорейский автопроизводитель, сообщила, что совокупные внутренние продажи её гибридного кроссовера Sorento в прошлом году превысили 300 тысяч единиц. По данным компании, опубликованным 1 февраля, в течение пяти лет с момента запуска модели в 2020 году в стране было продано 301 тысяча 516 автомобилей, при этом модель стала первым гибридным кроссовером в стране, достигшим этого рубежа. Продажи этой модели ещё больше выросли в 2023 году благодаря появлению Sorento четвёртого поколения, позиционируемого как The New Sorento. Его годовые продажи впервые превысили 50 тысяч единиц. В 2024 году на фоне замедления спроса на электромобили, автомобили серии "гибрид" приобрели популярность в качестве альтернативы, и продажи гибридного Kia Sorento выросли на 18,8% по сравнению с предыдущим 2023 годом. В 2025 году гибридный кроссовер Sorento был продан в количестве 69 тысяч 862 единиц — это почти 70% всех продаж модели на внутреннем рынке.