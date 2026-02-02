Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Корея: Юг-Север

КНДР открыла тепличный комплекс в г. Синыйчжу

Write: 2026-02-02 11:49:50

Photo : YONHAP News

В воскресенье Северная Корея открыла крупный тепличный комплекс в г. Синыйчжу провинции Пхёнан-Пукто. Как в понедельник сообщило агентство ЦТАК, лидер КНДР Ким Чон Ын, который присутствовал на церемонии открытия, назвал событие «замечательным достижением» в преддверии предстоящего съезда партии. Северная Корея уделяет приоритетное внимание строительству крупного тепличного комплекса на обширных территориях острова Вихвадо в г. Синыйчжу, пострадавшего от наводнения летом 2024 года. В своей речи Ким Чон Ын выразил удовлетворение тем, что проект вдохнёт новую жизнь в Синыйчжу, где жители из поколения в поколение страдали от наводнений. «Наши солдаты и молодежь совершили замечательное достижение, которое будет представлено на съезде партии», — сказал он. В феврале Северная Корея проведёт девятый съезд партии, первый с 2021 года, на котором страна обнародует основные направления политики на следующие пять лет в области дипломатии, обороны, экономики и других сферах.
