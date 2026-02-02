Телевизоры и мониторы Samsung OLED получили сертификат от Nvidia

Photo : YONHAP News

Телевизоры и игровые мониторы на органических светодиодах (OLED) производства Samsung Electronics получили сертификат совместимости с графическими процессорами (GPU) американского технологического гиганта NVIDIA. Сертификат NVIDIA G-SYNC, подтверждающий возможность обеспечить плавную работу высококачественного игрового контента, получили линейка OLED-телевизоров Samsung Electronics 2026 года и игровые мониторы следующего поколения Odyssey — G60H и G61SH. Дисплеи Samsung плавно синхронизируются с частотой кадров графических процессоров NVIDIA серии GeForce, уменьшая искажения изображения, что обеспечивает более комфортный просмотр без разрывов и подтормаживаний. «Благодаря инновациям в OLED-телевизорах и игровых мониторах мы обеспечиваем большую мощность, точность и погружение для каждого игрока», — говорится в пресс-релизе компании Samsung Electronics.