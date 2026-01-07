Поправки к Закону о референдуме должны быть приняты

Photo : YONHAP News

2 февраля на открытии внеочередной сессии Национального собрания спикер У Вон Сик призвал немедленно принять поправки к Закону о национальном референдуме. Он предупредил, что отсутствие законодательной базы не должно блокировать конституционную реформу, и потребовал завершить работу над законом до середины февраля, а именно до Нового года по лунному календарю. Действующая редакция закона лишает права голоса зарубежных избирателей без регистрации в Корее, что Конституционный суд признал неконституционным ещё в 2014 году. Спикер также обозначил приоритеты парламента: создание справедливого рыночного порядка, региональное развитие, укрепление соцзащиты и безопасности граждан. После выступлений лидеров фракций 3 и 4 февраля парламент проведёт с 9 по 11 февраля правительственные слушания по политике и безопасности, экономике и социально-культурным вопросам.