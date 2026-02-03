Администрация президента отчиталась о расходах

Photo : YONHAP News

2 февраля администрация президента РК сообщила о возврате в казну 740 млн вон из бюджета "специальных средств" 2025 года (4 млрд 130 млн вон) и опубликовала детальный отчёт о расходах на своём сайте. За период с сентября по декабрь прошлого года были расходованы средства по трём статьям: специальные расходы (2 млрд 920 млн вон), представительские расходы (2 млрд 670 млн вон) и расходы на выполнение отдельных служебных задач (410 млн вон). Спецрасходы распределяляются на решение дипломатических и оборонных задач, мониторинг общественного мнения и социальное управление. Представительские расходы используются, в частности, на закупку сувениров, подарков к праздникам и траурных венков. Расходы на выполнение отдельных служебных задач предназначены для постоянного выполнения определённых функций. Чхонвадэ стала единственным госучреждением, публикующим детализацию по каждой операции всех трёх бюджетных статей. Это второй случай обнародования финансовой информации после сентября 2025 года. «Мы относимся к налогам граждан как к собственным деньгам и будем расходовать их только на действительно необходимые цели в необходимом объёме», — заявили в администрации президента.