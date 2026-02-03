Япония продолжит поиск останков погибших в шахте Тёсей

Photo : YONHAP News

Глава японской общественной организации «Общество увековечивания памяти погибших в шахте Тёсей» Иноуэ Ёко заявила о продолжении поисков останков жертв ради памяти погибших граждан Кореи и Японии и их семей. Заявление было сделано 2 февраля на мемориальной площади в городе Убэ префектуры Ямагути. Трагедия произошла 3 февраля 1942 года, когда из-за затопления штольни погибли 136 корейских и 47 японских рабочих. Общество по увековечиванию памяти погибших в шахте Тёсэй, созданное в 1991 году, занимается расследованием обстоятельств трагедии и поиском останков погибших. В августе 2025 года были обнаружены четыре фрагмента костей, включая череп. Новый этап раскопок запланирован на 3-11 февраля. Интерес к трагедии 1942 года вырос после того, как президент РК Ли Чжэ Мён и премьер-министр Японии Такаити Санаэ подняли этот вопрос на саммите 13 января в префектуре Нара. Стороны договорились провести ДНК-экспертизу для идентификации останков погибших, что является значительным продвижением в решении исторических споров. Иноуэ Ёко подчеркнула, что правительство Японии должно постараться, чтобы как можно больше останков погибших корейских граждан было возвращено на родину.