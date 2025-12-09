Премьер-министр РК поставил задачи на 2026 год

Photo : YONHAP News

2 февраля на новогодней пресс-конференции. Комментируя работу целевой группы по расследованию участия госслужащих и военных в незаконных действиях, связанных с введением чрезвычайного положения 3 декабря 2024 года, премьер-министр сообщил: «Расследование завершено, результаты будут обнародованы до Нового года по лунному календарю». В отношении объединения региональных администраций Ким Мин Сок пояснил, что правительство не намерено искусственно форсировать или тормозить слияние конкретных регионов. Вероятность успешного объединения как минимум двух территорий высока, поэтому сейчас проводится моделирование возможных бюджетных затрат. Касаясь проблемы связей политики и религиозных сект, премьер резко раскритиковал режим Юн Сок Ёля, назвав его наиболее вопиющим примером вмешательства псевдорелигиозных групп в политику. Он подчеркнул, что правительство намерено решительно искоренить практику извлечения личной выгоды под прикрытием религии.