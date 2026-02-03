Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Возобновлено расследование гибели морского пехотинца

Photo : YONHAP News

Следственное управление минобороны РК под руководством полковника Пак Чон Хуна проводит дополнительное расследование по делу о гибели морского пехотинца Чхэ Су Гына. Как сообщил представитель ведомства, по распоряжению министра проверяются подозрения в лжесвидетельстве и уничтожении улик в командовании морской пехоты. Специальный прокурор Ли Мён Хён, расследовавший подозрения в оказании давления и сокрытии некоторых фактов по делу Чхэ, завершил 150-дневное рассследование в ноябре и предъявил обвинения 33 фигурантам, включая экс-президента Юн Сок Ёля. Полковник Пак Чон Хун возглавлял следственное подразделение морской пехоты во время инцидента в июле 2023 года и первым сообщил о попытках давления и сокрытия со стороны Юн Сок Ёля. В министерстве подчеркивают, что целью новой проверки является полное восстановление справедливости и доверия к вооруженным силам.
