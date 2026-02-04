РК меняет подход к корпоративным преступлениям

Photo : KBS News

В РК. Имеются серьёзные проблемы в системе исключительного права подачи жалоб, которым пользуется Комитет по добросовестной конкуренции. Об этом заявил президент РК Ли Чжэ Мён, выступая 3 февраля на заседании кабинета министров. Он распорядился реформировать систему наказаний за незаконные действия компаний. Президент отметил абсурдность ситуации, когда фундаментальный принцип уголовного судопроизводства позволяет арестовать любого преступника, однако дела о нарушениях в сфере справедливой торговли не могут быть расследованы без жалобы комитета. Когда крупные корпорации вступают в сговор относительно цен на муку или сахар, страдают потребители, но они не могут подать жалобу. Глава государства предложил либо отменить исключительное право Комитета по добросовестной конкуренции на подачу жалоб, либо предоставить его и гражданам. Он раскритиковал систему, при которой мелких воришек наказывают, а наказать корпорации, совершающие массовые преступления против граждан, проблематично. В декабре прошлого года президент уже подчеркивал необходимость налагать крупные штрафы и внушить компаниям мысль, что каждый несправедливый поступок будет наказан.