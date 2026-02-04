Передача OPCON намечена на 2028 год

Photo : YONHAP News

На 58-м южнокорейско-американском консультативном совещании по вопросам совместной безопасности (SCM), которое будет проходить в октябре 2026 года в Вашингтоне, стороны, вероятно, объявят целевой год передачи Сеулу оперативного контроля над своими войсками в военное время (OPCON). Наиболее вероятная дата — 2028 год, что позволит завершить процесс при действующих президентах Ли Чжэ Мёне и Дональде Трампе. По сообщению правительственного источника от 4 февраля, стороны планируют завершить второй этап проверки готовности к передаче, заранее получив одобрение министров обороны. Процесс ускорился после публикации новой Национальной стратегии обороны США, где администрация Трампа указала, что Сеул должен взять на себя максимальную ответственность за противодействие угрозе со стороны КНДР. Сейчас в мирное время командование осуществляет председатель Объединённого комитета начальников штабов РК (генерал четырехзвездочного ранга южнокорейской армии), а в военное время — командующий Командованием объединённых сил РК и США (генерал четырехзвездочного ранга США). После передачи OPCON генерал армии РК будет осуществять командование и в военное время.