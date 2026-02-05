Перейти к меню Перейти к нужному тексту

Политика

В РК будет создан спецкомитет по инвестициям в США

Photo : YONHAP News

Правящая и оппозиционная партии договорились о создании специального комитета для обсуждения закона об управлении стратегическими инвестициями в США. Об этом 4 февраля на совещании в Национальном собрании объявили лидеры парламентских фракций правящей Демократической партии Тобуро Хан Бён До и оппозиционной партии Сила народа Сон Он Сок. Комитет будет состоять из 16 человек: 8 - от Демократической партии Тобуро, 7 - от партии Сила народа и 1 - от остальных партий. В комитет войдут члены парламентских комитетов государственной политики, ﻿планирования и финансов и по промышленности, торговли и энергетики. Резолюцию о создании комитета рассмотрят на пленарном заседании 9 февраля. РК обязалась инвестировать в США 350 млрд долларов в течение 10 лет в обмен на снижение импортных пошлин до 15%. Закон предусматривает создание Корейско-американской корпорации стратегических инвестиций и специального фонда, а также служит гарантией выполнения инвестиционных обязательств перед США.
