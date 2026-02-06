Экономические организации РК за закон об инвестициях в США

5 февраля шесть крупнейших экономических организаций Кореи — Ассоциация промышленников, Торгово-промышленная палата, Федерация работодателей, Ассоциация внешней торговли, Федерация малого и среднего бизнеса и Федерация средних предпринимателей — опубликовали совместное заявление в поддержку разработки Специального закона об инвестициях в США. Они предупредили, что если США введут 25-процентные пошлины на корейские товары, это нанесёт серьёзный удар всем отраслям. Экономические организации призвали парламент РК принять законопроект в феврале, чтобы корейские компании могли избежать пошлин. В заявлении также подчеркнуто, что специальный закон позволит сохранить глобальную конкурентоспособность отечественных компаний, и что они со своей стороны "внесут вклад в оживление экономики через активные инвестиции и расширение экспорта".