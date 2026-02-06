РК обяжет компании внедрить пенсионную систему

Photo : YONHAP News

Разработка пенсинной системы постепенно станет обязательной для всех компаний, а «фондовая модель пенсионного обеспечения» будет основным инструментом управления активами. 6 февраля трёхсторонняя рабочая группа работников, работодателей и правительства опубликовала совместное заявление о реформе пенсионной системы. В РК система пенсии при выходе в отставку впервые была введена в 2005 году, а с 2012 года она стала обязательной для новых предприятий. Но из-за отсутствия штрафа и уголовного наказания по состоянию на 2024 год только одна четверть, или 435 тысяч компаний, внедрили данную систему. Однако теперь все фирмы должны будут ввести систему пенсии при выходе в отставку. «Фондовая модель пенсионного обеспечения» — это система, при которой специализированная организация создаёт общий фонд из пенсионных взносов нескольких компаний и управляет этими активами. Такой способ позволяет увеличить доходность активов.