Открылись XXV зимние Олимпийские игры

6 февраля стартовали XXV зимние Олимпийские игры. Основная церемония прошла на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. На ней присутствовали представители Международного олимпийского комитета и президент Италии Серджо Маттарелла. Одной из ключевых особенностей нынешних зимних Игр стало зажжение двух олимпийских огней - в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Традиционный парад национальных сборных прошёл на фоне масштабных мультимедийных инсталляций, отсылающих к истории Италии, её искусству и спортивном наследию. Всего в параде приняли участие 92 национальные делегации. Традиционно первой на арену вышла сборная Греции, а хозяева Игр - команда Италии - закрыли шествие. Очерёдность похождения национальных команд был определён в соответствии с порядком букв итальянского алфавита, и сборная РК прошла 22-й по счёту. Национальный флаг Тхэгыкки несли фигурист Чха Чжун Хван и конькобежка Пак Чи У. В Играх, которые продлятся до 22 февраля, участвуют порядка 2.900 спортсменов из 93 стран. Они разыграют 116 комплектов медалей в 8 видах спорта и 16 дисциплинах. В южнокорейской сборной 71 спортсмен. Цель команды РК - завоевать как минимум три золотые медали и войти в десятку лучших в общем зачёте.