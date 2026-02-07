У команды РК первая медаль на зимних ОИ-2026

Photo : YONHAP News

8 февраля сноубордист Ким Сан Гём завоевал первую медаль для южнокорейской сборной, принимающей участие в XXV зимних Олимпийских играх, проходящих в Милане и Кортине-д’Ампеццо. Он стал обладателем серебряной медали по результатам финальных соревнований в параллельном гигантском слаломе, проходивших в снежном парке Ливиньо в 230 километрах к северу от Милана. После победы в первых двух гонках на выбывание Ким Сан Гём на 0,23 секунды опередил в полуфинале Тервела Замфирова из Болгарии, ставшего обладателем бронзовой медали. В финале Ким Сан Гём уступил 0,19 секунды Бенджамину Карлу из Австрии. 37-летний Ким Сан Гём стал вторым южнокорейским спортсменом после серебряного призёра зимних Игр 2018 года Ли Сан Хо, завоевавшим олимпийскую медаль в сноубординге . Кроме того, Ким Сан Гём войдёт в историю как один из самых неожиданных олимпийских медалистов РК в любом виде спорта. Это были его четвертые Олимпийские игры, но он никогда не занимал место выше 15-го и лишь однажды доходил до стадии плей-офф. Кроме того, Ким Сан Гём стал четырёхсотым южнокорейским медалистом как на летних, так и на зимних Олимпийских играх.